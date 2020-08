부산 범죄예방에 ‘시니어폴리스’ 투입된다

부산시·부산경찰청·주택금융공사, ‘시니어 마을안전지킴이’ 협업추진

시니어 일자리 창출 … 만 60세이상 신체 건강한 인력 활용 사회공헌

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산을 범죄 없는 안전한 마을로 만드는 ‘작전’에 ‘시니어폴리스’가 투입된다.

부산에 사는 신체 건강한 만 60세 이상 시니어 연령층 시민이 참여해 범죄예방 활동을 펼치는 것이다. 이들은 동네 곳곳의 위험 요소와 불편한 점을 경륜이 풍부한 ‘매의 눈’으로 찾아내는 임무를 부여받는다.

이들이 투입되는 프로젝트명은 ‘시니어 마을안전지킴이’ 사업이다. 이 사업을 진행하기 위해 부산시와 부산경찰청, 한국주택금융공사가 함께 옷소매를 걷어붙였다.

3개 기관은 고령화시대에 노년층 경험과 역량을 사회로 끌어들여 활용하자는 데 뜻을 모았다. 각종 사고와 위험으로부터 안전한 마을을 가꾸는 데 전직 경찰 등 역량 있는 전문 직종 출신의 시니어 인력을 채용해 새로운 사회공헌형 시니어 일자리 모델을 창출키로 했다.

이들은 구·군 경찰서와 협업을 한다. 방범순찰활동과 청소년 유해장소 감시 및 모니터링, 안심귀가길 서비스, CCTV 안전시설 확인 등 범죄예방에 필요한 지원활동을 경찰관을 대신해서 한다.

또 지역 주민센터와 복지관과 협력한다. 독거노인과 고독사 위기가구, 소년가장 등 저소득 취약계층에 대한 주거 및 생활 안전 지원, 노후 주거시설 수리, 전기·가스 안전장비 설치 지원, 파손·위험 공공시설물에 대한 수리지원 등의 서비스도 맡는다.

올해 모집인원은 총 200명으로 시범사업 대상지인 남구, 해운대구, 부산진구, 수영구, 영도구에서 활동한다. 근무시간은 월 60시간 이상 탄력적으로 근무할 수 있고, 급여는 주휴수당을 포함해 월 최대 71만2000원이다.

접수 기간은 8월 3일부터 17일 오후 6시까지로 해당 구·군 시니어클럽으로 신청하면 된다. 부산 거주 만 60세 이상 시니어 가운데 신체 건강하고, 주말 근무를 할 수 있어야 자격이 된다.

전직 경찰, 보안·경비업체 근무경력 및 건축·전기·소방분야 경력과 관련 자격증이 있으면 우대받을 수 있다.

부산시는 이 ‘시니어 사업’을 통해 실효성 있는 범죄예방을 이루고 싶어한다. 위험과 생활 불편 요소에 대한 시정조치 활동으로 지역 주민의 생활 안전을 확보할 뿐만 아니라 각종 사고에서 안전한 마을을 조성하는 데에도 이들이 기여하기를 기대한다. 더불어 지속가능한 장노년 일자리로 자리 잡으면 ‘꿩먹고 알먹는’ 셈이다.

시는 시니어 마을안전지킴이 사업 운영을 총괄하고, 재정지원과 노인일자리를 지원하며, 한국주택금융공사는 운영 지원비를, 부산경찰청은 지역경찰서 지구대 등 수요 확보와 방범 활동을 지원한다.

일자리 사업 수행은 해당 구·군 시니어클럽에서 맡는다. 올해 사업비는 한국주택금융공사가 지원하는 3억원과 재정지원 일자리 사업비 5억원(국비50%·시비50%)으로 총 8억원이며, 시는 내년부터 부산시 16개 구·군 전 지역으로 사업을 확대할 방침이다.

신제호 부산시 복지건강국장은 “전국 최초로 시니어를 방범 활동에 투입해 범죄예방 실효성을 높이는 일자리인 만큼, 유능한 장노년 인력들의 참여가 필요하다”고 말했다.

그는 “공공기관 간 연계와 협업으로 시니어세대에 적합한 일자리를 발굴하는 첫 사업 모델인 만큼 좋은 결실을 맺도록 하겠다”고 덧붙였다.

