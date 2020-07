골프존데카 "대대적인 업데이트 더 강력해진 기능"

골프존데카가 스마트폰용 앱 '골프위드 골프 GPS(Golfwith GOLF GPSㆍ사진)'의 업데이트를 진행한다.

현재 회원 수 70만, 스코어카드 기록 수 무려 5백만 건을 찍은 필수 앱이다. 포스트 라운드(Post-round) 기능은 라운드 결과 리뷰, 스코어 통계, 샷 트래킹 위치 정보 제공, 디지털 기록관리, 직관적인 UI 개편 등의 구성이다. 야디지북은 전 세계 4만여 개 골프장 고화질 위성사진을 기반으로 한 이미지를 제공한다. 프리뷰 기능을 탑재해 골프장 가기 전에 사전 코스 공략 정보를 확인할 수 있다.

나의 샷 위치 등록 및 리뷰 기능은 번거로운 조작 과정 없이 자동으로 홀을 인식해 변경된다. 8월에는 라운드 패스(Round Path) 기능을 업데이트 한다. 골퍼들의 라운드 동선 정보를 제공하는 동시에 티 샷 위치를 자동으로 저장해 평균거리와 최장타 거리 등 다양한 자료를 서비스한다. 동시에 라운드 도중 걸음 수, 칼로리 소모량, 플레이 타임 등을 보여주는 라운드 헬스 기능이 추가된다.