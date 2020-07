인도 엘리트 의사의 자백, 50여 명 택시기사 연쇄살인

시체들은 모두 악어에게 던져

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 인도의 60대 의사가 50여 명의 택시 기사를 살해하고 이들의 택시를 팔아넘긴 연쇄살인사건에 연루된 사실이 드러났다.

31일 CNN방송에 따르면 인도의 연쇄 살인범으로 교도소 수감 중 잠시 가석방된 사이 도주했다 최근 다시 붙잡힌 디벤더 사르마(62)는 경찰에서 과거 50명 이상의 택시 기사 살인사건에 개입됐다고 자백했다.

당초 2002~2004년 택시 기사 7명을 살해한 혐의로 종신형을 받은 뒤 16년을 징역살이하고 20일간의 가석방을 허락받은 사르마는 실제 더 많은 살인을 저질렀던 것이다.

사르마는 가석방 후 감옥으로 돌아오지 않고 인도 델리에서 다른 여성과 결혼해 6개월간 숨어 지내다 경찰에 붙잡혔다.

그는 이번에 경찰에 잡힌 뒤 엘리트 의사에서 살인자로 되기까지 전 과정을 모두 진술했다.

인도 전통의학 학위를 보유한 그는 대학을 졸업하고 1984년부터 11년간 인도 북부 라자스탄주에서 병원을 운영하고 잘 지냈으나 사기로 돈을 잃은 후 어두운 길을 밟기 시작했다.

처음에는 가짜 가스통을 팔았고 이후 수입이 더 짭짤한 불법 신장 이식 사업쪽으로 옮겼다가 2004년 경찰에 붙잡혔다.

사르마는 125건의 신장 이식에 관여하며 건당 6680~9350 달러(800만~1114만 원)를 벌었다고 진술했다.

또 인도 북부 우타르 파데시주에서 택시를 탄 후 택시 기사를 계획된 장소에서 살해하고, 택시를 판매해 대당 270달러(32만원)를 챙겼다.

그는 택시기사들의 시체는 모두 악어에게 던져주었고, 이렇게 살해한 택시 기사들이 50명이 넘는다고 밝혔다.

