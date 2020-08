12월부터 금감원 민원 통지서도 '카톡왔숑'

모바일 전자등기우편 시스템 도입

[아시아경제 김효진 기자] 올해 말부터 보이스피싱 및 각종 민원 업무와 관련한 금융감독당국의 통지서를 카카오톡으로 받아볼 수 있다.

금융감독원은 이 같은 내용의 '모바일 전자등기우편 시스템'을 구축하고 오는 12월부터 서비스를 시작할 방침이라고 2일 밝혔다.

지금은 서면 등기우편으로 통지 절차가 진행된다. 지난해 약 40만건의 서면 등기우편이 발송된 것으로 금감원은 집계했다.

서면 등기우편 배송에 걸리는 시간(1~3일), 주소 변경 또는 주소지 부재 등에 따른 저조한 수령률(56.8%) 탓에 통지 방식을 효율적으로 개선할 필요가 있다는 지적이 꾸준히 제기됐다.

서면 등기우편 발송 비용도 2017년 5억6000만원(24만5000건), 2018년 6억5000만원(28만6000건), 지난해 9억원(39만7000건)으로 계속 증가하고 있다.

금감원은 이런 문제를 해소하고 금융소비자의 편의를 제고하기 위해 모바일 전자등기우편 중계사업자(공인전자문서중계자)로 지정된 카카오페이의 플랫폼을 활용한 모바일 전자등기우편 시스템을 도입하기로 했다.

금감원이 보이스피싱 피해금 환급 통지서 및 민원 회신문 등의 전자문서(전자등기우편)를 생성한 다음 카카오페이를 통해 카카오톡으로 발송하면 소비자가 모바일 본인인증을 거쳐 열람하는 방식이다.

금감원 관계자는 "현재 6곳인 공인전자문서중계자 가운데 구축 사례가 가장 많고 카카오톡을 통해 쉽게 이용할 수 있다는 점에서 카카오페이 플랫폼을 활용하기로 했다"고 설명했다.

현행 '전자문서 및 전자거래 기본법'에 따라 공인전자문서중계자를 통해 송ㆍ수신되는 전자문서는 일반 등기우편과 동일한 법적 효력을 갖는다.

금감원은 보이스피싱 피해금 환급 통지와 관련해선 모바일 전자등기우편 발송 후 1~2일이 지나도 열람하지 않으면 곧바로 서면 등기우편을 발송할 계획이다.

민원회신의 경우 민원인이 민원신청시 민원회신문 수령방식으로 모바일 전자등기우편을 직접 선택할 수 있도록 하고, 이를 선택한 민원인에 한해 전자등기우편으로 발송할 방침이다.

금감원은 모바일 전자등기우편 서비스로 당사자에게 정확한 발송이 가능하고 등기우편 수령률도 향상될 것으로 기대한다.

서면 등기우편 수령률을 50%로 가정하면 지난해 기준으로 연간 4억3000만원 가량의 비용이 절감될 것으로 금감원은 전망한다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr