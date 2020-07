[아시아경제 이진규 기자] 독일의 2분기 국내총생산(GDP)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 전분기 대비 10.1% 감소했다고 독일 연방통계청이 30일 밝혔다

글로벌 금융위기 당시인 2009년 1분기 기록한 마이너스(-) 4.7%보다 더 저조한 수치다. 1970년 관련 통계가 집계된 후 가장 가파른 하락 폭이다.

독일은 지난 3월 중순부터 코로나19 사태로 국경을 폐쇄하고 공공생활을 통제해 사실상 경제가 제 기능을 하지 못했다. 이에 올해 초까지 5% 수준을 보이던 실업률은 지난 7월에는 7.8%까지 치솟았다.

