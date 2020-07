미래에셋대우, 1500만주 규모 자사주 매입 결정…올들어 세 번째

7월 말까지 2900만주 매입한 데 이어 추가 매입 결정…누적 4400만 주 예상

주주권익보호 위해 지속적으로 최선 다한다는 경영진의 의지 반영

[아시아경제 송화정 기자]미래에셋대우는 30일 약 1134억원 규모의 자사주 추가 매입을 결정했다고 공시했다.

이번에 취득예정주식은 보통주 1500만주로 유통주식수의 약 2.8%에 해당한다. 회사는 오는 31일부터 10월 30일까지 3개월 이내에 장내 주식시장에서 매수를 완료할 예정이다.

이번 미래에셋대우의 자사주 추가 매입 결정은 올해 들어 세 번째로, 지난 3월에는 1300만주, 6월에는 1600만주를 각각 매입했다. 미래에셋대우가 올해 매입하는 총 자사주는 4400만주 수준으로 유통주식수의 약 8.3%에 해당한다.

전경남 미래에셋대우 경영혁신부문 대표는 “균형잡힌 수익구조와 차별화 된 재무안정성을 감안하면 현재 주가 수준은 저평가 상태에 있는 것으로 판단되는 만큼 주주가치를 최우선으로하는 경영진의 의지 등을 반영해 세 번째 자사주 매입을 결정했다”며 “앞으로도 자사주 매입 등 다양한 주주권익보호 활동을 적극적으로 펼쳐 나갈 것”이라고 말했다.

