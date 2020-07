영림원소프트랩, 공모가 1만1500원 확정…내달 12일 상장 예정

[아시아경제 금보령 기자] 코스닥 상장을 추진하고 있는 영림원소프트랩의 공모가가 희망밴드 최상단인 1만1500원으로 확정됐다.

영림원소프트랩은 지난 27~28일 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가가 1만1500원으로 확정됐다고 30일 밝혔다. 희망밴드는 9500~1만1500원이었다.

상장을 주관하고 있는 미래에셋대우에 따르면 영림원소프트랩의 전체 공모 물량의 75%인 127만5000주에 대한 기관 경쟁률은 1269.3대 1을 기록했다. 총 1352개 기관이 참여했다.

권영범 영림원소프트랩 대표는 "스마트팩토리와 클라우드 ERP 등 앞으로 성장이 예상되는 분야에서 영림원소프트랩이 시장을 선도할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

영림원소프트랩의 총 공모주식수는 170만주다. 이번 공모를 통해 최대 약 196억원을 조달할 계획이다. 일반 투자자 청약은 전체 물량의 20%인 34만주를 대상으로 다음 달 3~4일 진행된다. 상장 예정일은 다음 달 12일이다.

영림원소프트랩은 지난 1993년 설립됐다. 대한민국 최초 ERP인 'K-System'을 개발하는 등 기술력을 인정받고 있다. 현재 온프레미스(On-Premise) ERP인 'K-System Ace'와 클라우드 SaaS 기반의 월 과금형 ERP인 'SystemEver'를 주력으로 다양한 사업분야 약 2000개 기업에 공급하고 있다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr