'故 최숙현 폭행 사건' 김규봉 감독, 검찰 송치

[아시아경제 김연주 인턴기자] 고(故) 최숙현 선수 등에게 가혹행위를 벌여 온 혐의로 구속된 김규봉(42) 트라이애슬론 경주시청팀 감독이 검찰에 송치됐다.

경북지방경찰청 광역수사대는 폭행 등 혐의로 지난 21일 구속한 김 감독을 검찰에 송치했다고 30일 밝혔다.

김 감독은 지난 2013년부터 경주시청 트라이애슬론팀 감독을 맡아 고 최숙현 선수를 포함해 소속 선수 11명 등에게 상습으로 폭력을 행사한 혐의를 받고 있다.

또 경주시가 지원하는 해외 전지훈련 항공료를 개인이 부담해야 한다고 속여 선수 16명에게서 6800여만원을 받아 가로챈 혐의도 받는다.

이밖에도 최 선수 고소 사건과 관련해 소속 선수 5명을 상대로 자신에게 유리한 내용으로 허위 진술서를 작성하도록 강요한 혐의도 받고 있다.

김 감독은 일부 혐의에 대해서 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 대구지검 특별수사팀과 공조 수사할 예정이며, 폭행 혐의 등을 받는 여자 선배선수 등에 대한 수사도 신속히 진행할 방침이다.

