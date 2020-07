아시아나항공 '노딜' 땐 기안기금 2兆 투입 전망

매각 무산 가능성 높아져

산업銀 등 채권단 관리 방안

정부 지분 60%로 껑충 뛰어

매각 무산 가능성이 높아지면서 결국 '국유화' 수순을 밟을 것이라는 전망이 제기된다. 특히 독자생존이 불가능해진 아시아나항공에 최소 2조원의 기간산업안정기금이 투입될 것이란 관측이 우세하다. 이럴 경우 아시아나항공에 대한 정부 지분은 60%에 육박하게 될 것으로 분석된다.

30일 금융권에 따르면 아시아나항공 매각 불발 가능성에 따라 산업은행과 수출입은행 등 채권단이 마련 중인 '플랜B'에는 아시아나항공을 채권단 관리 아래 두는 방안이 포함된 것으로 파악됐다. 현재 산업은행의 관리를 받고 있는 대우조선해양처럼 일단 계열사로 편입해 구조조정 등을 거쳐 부실 자산을 털어낸 뒤 재매각에 나서는 수순이다. 이럴 경우 국내 2번째 국적항공사인 아시아나항공의 모기업은 당분간 산업은행이 될 가능성이 높다.

이미 산업은행과 수출입은행은 지난해 4월 아시아나에 총 1조6000억원을 지원했다. 여기에는 아시아나가 발행한 5000억원 규모의 영구채 인수가 포함됐다. 이어 올해 4월 아시아나에 추가로 1조7000억원을 지원한 것과 별개로 영구채 3000억원을 또 인수했다. 이는 주식 전환이 가능한 채권으로 산업은행과 수출입은행은 이달 초 공시를 통해 아시아나항공 전환사채(CB)를 각각 9399만1174주, 3705만1827주를 보유하고 있다고 밝혔다. 주식으로 전환하면 각각 26.53%, 10.46%의 지분율을 확보하게 된다. 총 보유 지분은 36.9%로 현재 아시아나의 대주주인 금호산업(30.7%)을 앞선다.

여기에 매각 무산 시 경영 정상화를 위해 기간산업안정기금이 투입된다면 정부 지분율은 더욱 높아진다. 아시아나항공은 올 1분기 6834억원의 당기순손실을 냈고 부채비율은 작년 말 1387%에서 올 3월 말엔 6280%로 급격히 악화됐다. 아시아나항공이 올해 갚아야 할 차입금만 2조5000억원 정도에 이르는 것으로 파악된다. 이 때문에 매각이 불발되면 최소 2조원 이상의 기금 투입이 필요한 실정이다.

만약 기안기금 2조원이 투입된다면 기금의 20% 정도인 4000억원 만큼 정부가 아시아나항공의 지분을 갖게 된다. 기금 지원에는 자금 지원액의 20% 범위 내에서 출자(전환사채, 신주인수권부사채 등)를 포함하는 조건이 붙어 있다. 이럴 경우 산술적으로만 따지면 정부 지분율은 총 60% 정도로 껑충 뛰어오르게 된다. 산업은행은 지난 4월 5000억원 영구채를 지분으로 전환할 경우 해당 지분율을 30%로 선정한 바 있다.

은성수 금융위원장도 전일 국회 정무위원회 전체회의에 출석한 자리에서 국유화 및 기금 투입 가능성을 시사했다. 은 위원장은 "아시아나항공과 채권단이 (인수 성사가) 안되는 것도 검토하는 것으로 안다"면서 "딜이 안돼 아시아나항공이 기간산업안정기금 지원을 신청하면 자격 요건에는 해당된다"고 말했다.

한편, 금호산업은 거래 종결을 위한 선행 요건이 충족됐다는 입장을 유지하며 '8월 12일 이후 계약을 해제할 수 있다'는 내용의 공문을 HDC현대산업개발 측에 보낸 것으로 알려졌다.

