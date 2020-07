포항시, 시민정책단 모집 … "시정 발전 아이디어 발굴"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 시민들이 직접 '더 행복하고 더 살기 좋은 포항'을 디자인할 수 있도록 시민정책단을 모집한다고 30일 밝혔다.

시민정책단은 3~5명으로 한 팀을 구성, 시정발전을 위한 다양한 아이디어를 찾아내고 연구하는 모임으로 운영된다. 정책 발굴 분야는 청년, 여성, 소상공인, 문화예술, 교통, 인구, 미래산업 등 시정의 모든 영역이다.

시민정책단은 9월1일부터 연말까지 활동하게 된다. 포항시는 8월27일까지 신청을 받은 뒤 11월 1차 심사를 거쳐 12월 최종 합격자를 발표할 계획이다. 포항시는 활동기간중 역량강화 교육과 연구과제의 타당성, 적용가능성 검토를 위한 실무부서 자문 등을 지원하게 된다.

우수 시민정책단에게 금상(150만원 상당 포항사랑상품권), 은상(100만원), 동상(50만원)의 인센티브를 제공한다. 자세한 내용은 포항시 홈페이지에서 확인가능하다.

