이마트24, 8월 한달 간 야식 최대 40% 할인

[아시아경제 이승진 기자] 이마트24가 8월 한달 간 집에서 휴가를 즐기는 고객을 위한 야식 할인 이벤트를 진행한다.

이마트24는 매일 밤 7시부터 자정까지, 인기 안주 19종을 NH농협카드로 결제 시 40% 즉시 할인혜택을 제공한다. 1일 1인 1회 최대 4000원 제한이다. 이번 안주 할인행사에는 이번 달 선보인 달고나 간장·양념 치킨과 훈제오리&부추볶음 외에도 미니족발, 수육, 닭발, 양념곱창 등 인기 안주상품이 포함돼 있다.

이와 함께 밤 9시부터 자정까지, 도시락·주먹밥 전 상품을 카카오페이로 결제 시 40% 캐시백 행사도 진행한다. 또 8월 한 달간 혼술·홈술족을 겨냥해 맥주 3종(하이네켄, 칭다오, 호가든)을 현대카드로 구매 시, 4캔 만원에서 1000원을 추가로 할인한다.

유창식 이마트24 전략마케팅 팀장은 “코로나19로 인해 변화한 여름휴가철 모습에 대응하고, 고객들에게 알뜰한 가격의 먹거리를 제공하기 위해 이번 행사를 준비했다”고 전했다.

