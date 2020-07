[아시아경제 이정윤 기자]서울의 한 주택가에서 말을 아들을 폭행하고 흉기로 위협한 친모가 경찰에 체포됐다.

서울 강동경찰서는 아동복지법 위반 혐의로 박모(38)씨를 입건해 조사하고 있다고 30일 밝혔다.

박씨는 이달 22일 오후 8시20분께 서울 강동구 천호동의 한 주택가에서 아들 이모(10)군의 머리채를 잡고 끌고 다니다 흉기로 위혐한 혐의를 받고 있다. 박씨는 경찰조사에서 "아들이 말을 듣지 않아 훈육하다 벌어진 일"이라는 취지로 진술했다.

경찰 관계자는 "아들과 인근 주민들의 진술을 바탕으로 범행 경위를 조사할 예정"이라며 "추가 조사 후 구속영장 신청 여부를 결정할 방침"이라고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr