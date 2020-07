김남호 DB그룹 회장 "데이터센터가 미래 비즈니스 중심축"

경기도 용인시 'DB Inc. 데이터센터' 방문

현장경영 본격화…임직원·고객 소통 강화

김남호 DB그룹 회장이 29일 경기도 용인시에 위치한 DB Inc. 데이터센터를 방문해 직원들과 함께 서버실을 둘러보고 있다.

[아시아경제 이동우 기자] DB그룹은 지난 1일 취임한 김남호 회장이 현장경영을 본격화하고 있다고 30일 밝혔다.

김 회장은 전날 경기도 용인시에 위치한 'DB Inc. 데이터센터'를 방문해 관제실, 서버실, 설비시설 등을 둘러본 후 "인공지능(AI)과 빅데이터 활용이 늘어나면서 각종 데이터들이 집중되고 있는 데이터센터가 미래 비즈니스의 중심축이 되고 있다"고 말했다.

그러면서 "그 동안 데이터센터를 비롯해 국내 다수 기업의 IT 인프라를 안정적으로 운영해 온 DB Inc.가 디지털 컨버전스 시대를 이끌어주길 바란다”고 당부했다.

김 회장의 이번 방문은 취임 당시 “현장의 이야기에 귀 기울이고 고객과 소비자의 목소리를 소중히 여기는 경청하고 소통하는 경영자가 되겠다”는 다짐을 실행에 옮긴 것이라고 회사는 설명했다.

김 회장은 DB금융투자 여의도 본사, DB하이텍 상우공장, 데이터센터 방문에 이어 향후 DB손보 등 다른 계열사도 방문할 예정이다.

DB Inc.는 그룹 제조서비스부문의 실질적인 지주회사 역할을 맡고 있으며, IT와 무역사업을 주력으로 하고 있다. 데이터센터는 지상 7층, 지하 2층 규모(연면적 1만8513㎡)를 갖추고 있다.

국제공인 정보보호 인증, 국제표준 IT관리 인증, 정보보호 관리체계 인증 등을 보유하고, 금융, IT, 서비스 분야의 약 30여개 고객사를 확보하고 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr