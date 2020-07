재규어랜드로버, 신임 CEO에 티에리 볼로레 선임

르노그룹 CEO 등 역임

[아시아경제 김지희 기자] 재규어 랜드로버가 신임 최고경영자(CEO)에 티에리 볼로레를 임명했다고 30일 밝혔다. 티에리 볼로레 CEO의 임기는 오는 9월10일부터 시작한다.

찬드라세카란 타타손스, 타타 모터스 및 재규어 랜드로버 회장은 “티에리 볼로레를 재규어 랜드로버의 새 CEO로 맞이하게 돼 기쁘다”며 “혁신을 실행한 전력이 입증된 기업 리더로서 풍부한 경험을 바탕으로 중요 직책을 성공적으로 수행할 것으로 기대한다”고 말했다.

새롭게 선임된 티에리 볼로레는 최근 르노그룹의 CEO로 재직했으며, 글로벌 자동차 공급업체 '포레시아(Faurecia)'의 고위직을 역임한 바 있다.

티에리 볼로레 CEO는 "브랜드 헤리티지, 아름답고 세심한 디자인, 정교한 엔지니어링으로 알려진 재규어 랜드로버를 지금과 같은 중요한 시기에 이끌게 된 것을 특권으로 생각한다”며 "직원들과 함께 상징적인 회사의 미래를 만들어가는 팀에 합류하게 돼 흥분된다”고 전했다.

랄프 스페스 CEO는 임기 이후 재규어 랜드로버의 비상임 부회장직을 맡게 된다.

