두산중공업, 항공우주 품질경영시스템 AS9100 인증 획득

[아시아경제 이창환 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 10,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,950 2020.07.30 08:03 장시작전(20분지연) close 이 항공우주 품질경영시스템 AS9100 인증을 획득했다고 30일 밝혔다.

AS9100은 세계 항공우주 분야에서 요구되는 안전성, 신뢰성, 특수요건을 반영해 국제항공품질협회(IAQG)가 제정한 국제 표준 규격으로, 항공산업 진입에 필수적인 인증이다. 이번에 두산중공업이 획득한 인증의 범위는 항공,우주 및 방위산업 부문에 대한 3D 프린팅 개발 및 제조 분야다.

3D 프린팅은 금속 또는 플라스틱 분말을 층층이 쌓으면서 레이저로 용융시켜 부품을 제조하는 기술이다. 일반 가공기술로는 구현하기 어려운 복잡한 설계를 가능케 하며, 제조단가를 절감하고 제작기간을 획기적으로 단축시키는 장점이 있다.

두산중공업은 가스터빈 등 발전용 부품 제작 선진화를 위해 2014년부터 3D 프린팅 기술을 도입했다. 이후 이 분야에 약 200억원을 투자해 오면서 창원 본사에 3D 프린팅 전용 팹(FAB, 제조 공장)을 구축중이며, PBF방식으로 국내에서 가장 큰 제품을 만들 수 있는 대형 금속 3D 프린터도 도입했다.

PBF(Powder Bed Fusion) 방식은 금속 3D 프린팅 기술 중 하나로 금속 분말 등 소재를 아주 얇은 층으로 수평으로 평평히 깔고, 고출력의 산업용 레이저나 전자빔을 조형하고자 하는 모델에 용융시켜 적층하는 기술이다.

송용진 두산중공업 전략·혁신부문장은 “이번 인증으로, 두산중공업의 3D 프린팅 기술을 기존 발전용 부품 제작은 물론 항공, 우주산업 부품 제작까지 확대할 수 있게 됐다는 면에서 의미가 크다”며 “2025년부터는 3D 프린팅 소재 관련 매출을 연간 2000억원 이상으로 키워 나갈 것”이라고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr