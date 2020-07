코웨이 "신재생에너지로 100% 전환"

지속가능경영보고서

중장기 목표 제시

[아시아경제 김대섭 기자] 코웨이는 지난해 지속가능경영 성과와 중장기 전략 및 목표를 담은 '2019 지속가능경영보고서'를 발간했다고 29일 밝혔다.

이번 지속가능경영보고서에는 ▲IT 기술 적용한 제품과 서비스 혁신 ▲고객 신뢰 강화 위한 제품 책임 ▲정보보안 및 개인정보 보호 활동 등의 지속가능경영을 위한 차별화된 전략 등을 심도 있게 담았다.

코웨이는 또 '지속가능성 회계기준(SASB)'과 '기후 관련 재무정보공개 권고안(TCFD)' 등 글로벌 가이드라인을 고려해 회사가 직면한 이슈들을 선정하고 이에 대한 중장기 대응 전략을 공개했다.

특히 이번 지속가능경영보고서를 통해 '과학기반 감축 방법론(SBT)'을 적용한 온실가스 중장기 목표를 제시했다. 코웨이는 오는 2050년까지 '신재생에너지로의 100% 전환', '탄소 중립 달성'이라는 새로운 비전을 내놨다.

이해선 코웨이 대표는 "끊임 없는 혁신을 기반으로 한 사업 성과 창출과 함께 업계 1위에 걸맞는 사회적 책임을 다하며 지속가능경영을 실현하고자 한다"며 "지속적으로 사랑 받는 기업이 될 수 있도록 투명한 정보 공개를 통한 이해관계자들과의 적극적인 소통에 앞장서겠다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr