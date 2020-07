미스터블루, PC 온라인 게임 ‘에오스’ 동남아·대만 사전예약 시작

[아시아경제 유현석 기자] 미스터블루 미스터블루 207760 | 코스닥 증권정보 현재가 13,300 전일대비 50 등락률 +0.38% 거래량 2,610,296 전일가 13,250 2020.07.29 13:59 장중(20분지연) close 는 자회사 블루포션게임즈가 개발한 PC 온라인 게임 ‘에오스(EOS)’가 동남아시아 13개국과 대만에서 사전예약을 시작했다고 29일 밝혔다.

동남아시아 및 대만 정식 출시를 앞두고 진행되는 ‘에오스’ 사전예약은 국가별 사전 등록 사이트를 통해 참여가 가능하고 다음달 11일까지 진행된다.

이번 ‘에오스’ 동남아시아 및 대만 지역 서비스는 블루포션게임즈 직접 서비스로 진행되고 글로벌 메신저 플랫폼 라인(LINE)의 신규 PC 게임 플랫폼인 라인 피오디(LINE POD, Play on Desktop)를 통해 정식 출시될 예정이다.

라인 피오디는 동남아시아에서 글로벌 메신저 플랫폼 라인으로 입지를 굳힌 네이버 자회사 라인이 글로벌 게임 시장 공략을 위해 준비한 PC게임 플랫폼이다. 라인 메신저를 통해 간편하게 로그인할 수 있고 오픈 채팅 기능을 통해 게임 중 실시간 대화가 가능하다.

‘에오스’는 블루포션게임즈가 직접 국내 및 스팀 글로벌 서비스를 진행 중이고 중국, 북미와 유럽 지역에서도 서비스되고 있다. 라인 피오디를 통해 동남아시아와 대만까지 직접 서비스 지역을 확대한다는 계획이다.

