[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 29일 경남 산청군 산청읍 산엔청공원에 여름을 알리는 맥문동이가 꽃망울을 터트렸다.

맥문동은 약재로도 쓰이는데 불면증 해소와 항산화 작용, 면역증강 등에 효능이 있는 것으로 알려졌다.

산엔청공원은 매력적인 보랏빛을 뽐내는 맥문동과 산책로가 잘 조성돼 있어 걸으며 힐링하기에 안성맞춤이다.

