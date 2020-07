티맥스, AI·클라우드 기술로 국방 IT 사업 진출

한국형 차기구축함 전투체계 개발 사업 참여

[아시아경제 이진규 기자] 티맥스는 인공지능(AI)과 클라우드 등 신기술을 융합한 제품을 통해 전투체계 시스템 구축 등 국방 IT 사업에 참여한다고 29일 밝혔다.

티맥스는 해군의 '한국형 차기구축함(KDDX) 전투체계 개발 사업'에 뛰어들며 국방 IT 사업 활성화의 신호탄을 울린다. KDDX는 첨단 무기체계, 레이더, 소나 등을 갖춘 해군의 대표적인 전투함이다.

티맥스는 소프트웨어(SW)를 통해 전투함의 두뇌 역할을 하는 전투체계의 코어 엔진을 만들어 스마트 전투함정·스마트 작전운용·스마트 협력을 지원한다. 공격 탐지·분석·대처 등의 과정을 신속하고 정확하게 통합 제어·관리하기 위해서다.

티맥스는 클라우드 기반의 새로운 전투체계 시스템을 제시한다는 방침이다. 기존에 사용되던 대량의 물리 서버를 하나의 클라우드 환경으로 통합하고 AI 기술을 활용해 빠르고 효율적인 작전 수립 및 수행을 지원한다.

티맥스는 향후에도 그동안 쌓아온 SW 전문 기술력과 방위 산업 레퍼런스를 기반으로 다양한 국방 IT 시스템 구축에 나설 계획이다. 클라우드 플랫폼·미들웨어·DBMS·AI 기술·애플리케이션 등의 솔루션 라인업을 필두로 국방 IT 시스템 환경에 필요한 통합 스택을 제공한다.

허희도 티맥스A&C 부사장은 "기존의 국방 시스템 구축이 방위 산업계 중심으로 이뤄졌다면 다가올 디지털 뉴딜 시대에는 전문 소프트웨어 기업의 역할이 국방 시스템의 첨단화를 결정짓는 중요한 경쟁력이 될 것"이라고 말했다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr