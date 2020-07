[아시아경제 이현주 기자] 교육부는 29일 인천교육정보센터에서 제3차 권역별 포럼 및 시도교육감 수도권 간담회를 개최한다고 밝혔다.

이번 포럼은 포스트 코로나 시대를 맞아 앞으로의 교육에서 고민해야 할 방향과 분야 등을 제시하고, 세부 과제를 연속적으로 논의된다. 국가교육회의와 시도교육청, 학교와 ▲학습자 중심 교육 ▲교육과정 분권화 ▲k-에듀테크 변화 등 주제가 중심이 된다.

수도권 교육 간담회는 인천광역시교육청에서 개최되며 교육격차 해소 방안에 대한 지역별 대책 및 사례를 공유하고, 실효성 있는 지원 방안을 모색할 예정이다.

