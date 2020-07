[아시아경제 김봉주 인턴기자] 우주소녀 보나가 근황을 전했다.

26일 보나는 자신의 인스타그램에 "못 고르겠어서 다 올릴래"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진에는 단발머리의 보나가 거울 앞에서 포즈를 취하고 있다.

이에 우주소녀 멤버 다영은 "좋은 생각이에요"라는 반응을 보였고, 네티즌들은 "머리 귀여워"라는 등 칭찬을 잇달았다.

한편, 보나는 최근 소속 그룹 우주소녀 음반 활동을 마치고, 오는 9월 방영 예정인 KBS 2TV 드라마 '오! 삼광빌라'에 출연한다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr