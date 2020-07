[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 실종신고 된 A(남·57)씨가 전북 부안군 변산면 한 저수지서 숨진 채 발견됐다.

27일 전북경찰과 소방당국은 오전 11시 17분께 변산면 한 저수지에서 A씨가 몰던 1t 트럭이 추락해 빠져 있는 것을 발견했다고 밝혔다.

경찰과 소방당국은 트럭 안에 있던 A씨 시신을 수습하고 오후 4시께 트럭 인양을 마쳤다.

전날 A씨의 아내는 지난 25일 낚시를 하러 다녀오겠다며 집을 나선 A씨와 연락이 닿지 않는다고 실종신고를 한 상태로 경찰이 나서 수색작업을 벌이던 중이었다.

경찰은 26일 오전 0시에 사고가 발생한 것으로 추정, 타살 혐의점은 없는 것으로 전해졌다.

경찰과 소방당국은 사고현장 주변 CCTV 분석 등을 통해 정확한 경위를 조사하고 있다.

