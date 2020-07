광주·전남 최대 150㎜ 폭우…전남 곳곳 ‘호우특보’

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주와 전남지역에 오는 29일까지 최대 150㎜의 폭우가 예보됐다.

27일 광주지방기상청에 따르면 정체전선 상에서 발달한 비구름대가 시간당 50㎞의 속도로 북동진하면서 광주·전남에 많은 비가 내리겠다.

이번 비는 남해안을 중심으로 28일 오전 6시까지 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예상된다.

앞서 이날 오후 4시를 기해 고흥, 여수, 광양, 완도, 장흥, 해남, 강진, 순천, 보성, 거문도.초도에 호우주의보가 발효됐다.

순천, 보성에는 호우예비특보가 발효될 예정이다.

이날 오후 6시부터 남해안에는 바람이 30~45㎞/h로 강하게 부는 곳이 있겠으며 남해서부먼바다에는 바람이 25~50㎞/h로 강하게 불고, 물결도 1.5~3m로 높게 일것으로 보인다.

28일 아침 최저기온은 23~24℃, 낮 최고기온은 26~29℃의 분포를 보이겠다.

광주지방기상청 관계자는 ”고 말했“정체전선의 북상 정도와 정체전선 상에서 만들어지는 비 구름대의 발달 정도에 따, 강수집중 시각과 구역, 예상 강수량이 변동될 가능성이 있다”며 “앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바란다다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr