여민수·조수용 카카오 대표 "80대 노인도 포용하는 플랫폼 만들 것"

[아시아경제 부애리 기자] "기술과 플랫폼을 활용해서 '언택트(비대면)'상황에서 포용할 수 있는 상황으로 만드는 것이 가야할 방향이다"

여민수 카카오 공동대표는 올해 카카오톡 출시 10주년을 맞아 27일 공개한 영상 메시지에서 '카카오의 존재 이유와 미래'에 대해 이같이 밝혔다.

여 대표는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 언택트 상황에서 플랫폼을 이용하는 사람들이 굉장히 다양해졌다"고 설명했다. 이어 그는 "70~80대도 음식을 주문해서 드셔야 되고 물건을 사야 하는데 계정을 만드는 것부터 시작해 신용카드를 연결 시키는 과정이 안 해보신 분들은 어렵다"며 "일단 쉽게 만들어 줘야 한다"고 강조했다.

조수용 공동대표는 "카카오를 성공시켜줬던 많은 것들은 사람과 사람의 연결이었다. 기술의 힘으로 더 스마트하게 연결시킨다고 하는 공통점이 있었다"면서 "사람과 기술이라는 두 가지 테마는 굉장히 평범한 표현이지만 이 두 가지만 살아 있다면 카카오는 앞으로 할 일이 무궁무진하게 많을 것"이라고 밝혔다.

카카오는 다가올 미래를 '시즌2'로 정의하고 사내 업무 방식에 대해 5가지 핵심 가치를 발표했다.

▲가보지 않은 길을 두려워하지 않습니다 ▲무엇이든 본질만 남기고 처음부터 다시 생각해 봅니다 ▲나보다 동료의 생각이 더 옳을 수 있다는 믿음을 가진다 ▲스스로 몰입하고 주도적으로 일합니다 ▲세상을 선하게 바꾸려고 노력합니다 등이다.

여 대표는 "시즌 1에서는 '어떻게 하면 그 사업적인 안정성, 기반을 탄탄하게 구축할 것인가'에 많이 집중했던 것 같다"며 "시즌 2에서는 그에 대해 훨씬 더 이상적인 수준까지 끌어올리는 작업을 하면서 다시 한번 카카오가 도약할 수 있는 상황을 만들어내는 그런 쪽에 많이 집중하려고 한다"고 강조했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr