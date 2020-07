가스公, 제2회 빅데이터·인공지능 스타트업 경진대회

[아시아경제 문채석 기자] 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 25,450 전일대비 50 등락률 -0.20% 거래량 168,206 전일가 25,500 2020.07.27 15:30 장마감 close 는 제2회 빅데이터·인공지능 스타트업 경진대회를 연다고 27일 밝혔다.

기술력 있는 스타트업을 발굴·육성하고 우수 스타트업과 지역기업을 매칭, 혁신 클러스터를 조성하기 위해서다.

올해 대회 주제는 '가스공사 운영 데이터를 활용해 설비 효율성 및 안전성 등을 제고할 수 있는 알고리즘 개발'이다.

빅데이터·인공지능 스타트업(창업 7년 이내, 2013년 7월 1일 1후 사업자등록 업체) 및 예비 창업자라면 참가 가능하다.

총 상금은 5000만원이다.

참가 접수는 다음달 13일까지다. 개발계획서 등 구비서류 검토를 거쳐 예선을 치를 40개 팀을 뽑는다.

자세한 사항은 공사 홈페이지 또는 대회 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

공사는 오는 29일 서울 동자아트홀에서 경진대회에 관한 설명회를 개최한다.

공사는 이번 대회에서 선정된 우수 스타트업을 대상으로 알고리즘 현장검증 기회를 제공하고 대구지역 기업과의 사업화 매칭 등을 지원한다.

공사 관계자는 "창업 친화적 생태계 조성과 디지털 뉴딜, 데이터 경제 활성화를 위한 정부 정책에 발맞춰 가스공사는 우수한 스타트업 발굴과 대구지역 중소기업·스타트업 상생 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr