대구銀, 제2고객센터 개소…코로나 대비 분산 근무

[아시아경제 김민영 기자] DGB대구은행이 제2고객센터 개소식을 열고, 본격적인 대고객 서비스를 진행한다고 27일 밝혔다.

지방은행 최초로 구축된 제2고객센터는 대구 수성구 범어동 520㎡ 면적에 50여석 규모 상담석과 교육장, 휴게실 등을 갖추고 있으며 30여명의 상담사가 근무할 예정이다.

대구은행은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 분산 근무 실행과 비대면(언택트) 시대 고객 편의 제고를 위해 증축했다고 밝혔다.

대구은행은 1993년 고객센터를 개소해 국내외 및 어르신 전용상담 등의 대고객 전화 업무를 진행해왔다. 지난해 말 수성동 본점 디플렉스에 고객센터 업무환경을 대폭 개선해 근무 인원을 늘린 대구은행 고객센터는 이번 제2센터 개소로 근무 인원을 보강한다는 계획이다.

제2고객센터 개소로 고객센터 전담 좌석은 총 185석으로 50석 늘어났으며, 내년까지 전문 상담인력을 충원해 상담 증가에 따른 인력 부족을 개선한다는 목표다. 특히 디지털 업무 전문화 및 언택트 소비로 인한 채팅 업무 전문 인력 양성에 힘써 고객 상담 대기 시간 단축 등의 서비스 개선에 힘쓸 계획이다.

고객센터는 코로나19 예방을 위해 주 2회 지속적인 센터 정기 방역과 비상사태를 대비한 재택근무 상담 시스템 구축, 근무 좌석 좌우, 앞자리 거리두기, 비말 감염 차단을 위한 투명 아크릴판 설치 및 전 근무자 식사 장소 및 열 체크 대장 작성 등 다양한 노력을 병행한다.

김태오 대구은행장은 “고객 편의 개선과 서비스 향상을 위해 보이지 않는 곳에서 늘 노력하고 있는 고객센터 직원들의 근무 환경 개선을 위한 제2 고객센터 개소를 기쁘다”면서 “대구은행은 고객 관점에 맞는 언택트 시대 맞춤 고객 서비스 강화에 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

