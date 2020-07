함안군, 주민자치형 마을공동체 활성화 앞장선다

함안군 지역공동체활성화 지원센터 창립총회 개최

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 함안군은 ‘(사)함안군 지역공동체 활성화 지원센터’ 창립총회를 개최했다고 27일 밝혔다.

창립총회는 24일 개최됐으며, 조근제 군수를 비롯한 발기인 17명과 함안군 발전협의회, 마을 리더연합회, 청년단체 등 60여명이 참석한 가운데 군청 대회의실에서 진행됐다.

지원센터는 ‘함안군 지역공동체 활성화 지원조직 설립·운영에 관한 조례’에 따라 군이 주도적으로 설립하고, 관과 민의 중간 형태의 거버넌스 비영리 사단법인이다.

주민자치형 역량강화사업, 주민참여형 소득창출사업, 주민주도형 정부 공모사업 등의 기획과 주민역량을 증강하는 제반 사업을 추진하는 중간지원조직의 임무를 수행하게 된다.

이날 창립총회에서는 (사)함안군 지역공동체 활성화 지원센터 설립취지문, 정관(안), 임원, 사업계획안, 예산안을 심의·의결했다.

또한 향후 정부 공모사업의 응모를 위한 각종 사업계획 수립, 지역역량강화사업의 기획과 시행, 마을 만들기 아카데미, 마을 홍보와 축제, 함안 투어 트임(T-YM) 등을 수행하기로 했다.

조 군수는 “오늘 창립총회를 하는 지원센터는 우리 군민과 행정이 상호 연계·협력하는 구심점 역할을 하는 중간지원 조직이다”며 “일자리 창출과 지역사회 활성화에 크게 이바지할 것으로 기대한다”고 말했다.

