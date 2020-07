[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국조폐공사는 올해 정부로부터 ‘노사문화 우수기업’ 인증을 받았다고 27일 밝혔다. 인증은 상생의 노사문화를 실천한 기업에 부여된다. 조폐공사는 그간 열린 경영을 실천하고 노사 공동의 사회적 가치실현을 위해 노력한 점을 인정받아 인증을 획득했다. (왼쪽부터) 조폐공사 정상윤 부사장 겸 총무이사, 대전지방고용노동청 김규석 청장, 조폐공사 노동조합 김흥락 부위원장이 기념촬영을 하고 있다. 한국조폐공사 제공

