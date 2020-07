국회 인사청문회 마친 이인영 통일부 장관, 27일 공식 임기 시작

[아시아경제 류정민 기자] 강민석 청와대 대변인은 27일 "문재인 대통령은 오늘 오전 11시45분경 이인영 통일부장관 임명을 재가했다. 이인영 통일부장관의 임기는 오늘부터 시작됐다"고 밝혔다.

이인영 장관은 더불어민주당 원내대표를 지낸 중진 정치인으로서 국회 인사청문회를 마쳤으며 27일부터 통일부 장관 임기를 시작하게 됐다.

