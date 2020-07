정세균 국무총리가 27일 서울 중구 동대문 디자인플라자(DDP)에서 열린 6·25전쟁 70주년 유엔군 참전의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.