한솔홀딩스, 지속가능경영보고서 첫 발간

[아시아경제 김종화 기자]한솔홀딩스가 지속가능경영 성과를 투명하게 공개하고, 이해관계자와의 소통을 강화하기 위해 '2020 지속가능경영보고서'를 발간했다고 27일 밝혔다.

한솔홀딩스가 그룹 차원에서 지속가능경영보고서를 발간한 것은 지주회사 체제로 전환한 이후 처음이다. 보고서에는 그룹 주요 계열사에 대한 소개와 한솔경영체계인 HMS(Hansol Management System) 및 2019년과 2020년 상반기의 국내외 지속가능경영 성과를 담았다.

보고서는 지속가능경영보고서 국제표준인 GRI(Global Reporting Initiative) Standards에 맞춰서 제작됐고, 지속가능경영을 위한 핵심인 '고객신뢰 확보', '안전한 근무환경', '친환경 경영추진', '구성원의 다양성 존중','지역사회 상생' 등 5개의 핵심이슈에 대한 노력과 성과를 중점적으로 다뤘다

또 그룹이 지속가능경영을 위해 그 동안 꾸준하게 관리하고 있는 '윤리와 준법 경영, 지배구조(거버넌스), 리스크 관리'에 대한 성과와 추진 계획도 함께 담았다.

한솔홀딩스 관계자는 "이번 지속가능경영보고서 발간을 기점으로 경제, 사회, 환경적 성과를 지속적으로 창출해 기업의 사회적 책임을 다하겠다"면서 "앞으로도 정기적인 지속가능경영보고서 발간과 커뮤니케이션 창구의 확대를 통해 이해관계자와의 소통을 강화할 계획"이라고 말했다.

한편, 한솔홀딩스가 발간한 지속가능경영보고서는 홈페이지에서 확인 가능하며, 향후 영문판도 발간해 국내뿐 아니라 해외의 이해관계자들에게도 그룹의 지속가능경영성과를 공유할 계획이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr