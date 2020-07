에넥스몰 '매장 전용관' 오픈, 오프라인 인기 제품 판매

[아시아경제 김종화 기자]'에넥스'는 공식 온라인 쇼핑몰인 '에넥스몰'에 '매장 전용관'을 오픈, 오프라인 매장의 베스트 셀러 제품인 주방 3종, 붙박이 2종을 판매한다고 27일 밝혔다.

주방 판매 제품은 'EK7 프렌치, EK7 뉴모닝 핸들리스, EK5 뉴비엔' 베스트 셀러 3종이다. 다양해진 고객 니즈를 만족시키기 위해 컬러, 옵션장, 사이즈 등 여러가지 선택 사항을 마련한 것이 특징이다.

EK7 프렌치, EK7 뉴모닝은 도어 색상을 별도로 정할 수 있도록 무광 13종, 유광 5종으로 총 18컬러를, EK5 뉴비엔은 무광 5종, 유광 6종, 패턴 8종으로 총 19가지 색상 중에 선택할 수 있다. 화이트, 그레이 등 기본적 컬러부터 딥그린, 베이비 핑크, 테라코타 등 생동감 넘치는 컬러들이 준비돼 있어 나만의 주방 인테리어를 완성할 수 있다.

옵션장, 주방가구 사이즈 등 세부 사항을 고객이 직접 고를 수 있다. 냉장고장, 일반 키큰장, 가전 기기장 등 옵션장을 추가할 수 있으며 주방 사이즈도 다양하게 마련해 소비자의 선택의 폭을 넓혔다.

붙박이장은 'EW7 프렌치, EW5 나폴리' 2종을 판매 한다. 내부 구성을 '기본형, 고급형'으로 구분해 라이프 스타일과 수납방식에 맞춰 결정할 수 있으며, 사이즈도 여러가지 구성해 원하는 크기로 선택할 수 있다. EW7 프렌치의 경우 화이트, 인디고, 카키, 옐로우 등 무광 13가지 도어 컬러 중에 하나를 정할 수 있어 고객의 취향에 맞게 자유롭게 조합할 수 있다. EW5 나폴리는 이태리에서 도어를 직접 수입한 제품으로 고급스러우면서 클래식한 유럽풍의 분위기를 연출 수 있다.

에넥스 관계자는 "가구 업계에서도 언택트 시장이 빠르게 성장하고 있다. 이에 온라인 시장에 대응하고 고객에게 편리한 쇼핑을 제공하기 위해 매장 전용관을 오픈했다"면서 "고객이 연출하고 싶은 인테리어 스타일에 맞는 제품을 선택할 수 있도록 연말까지 다양한 제품을 확대할 예정이니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr