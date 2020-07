CJ 오쇼핑, 英 포트메리온 도자기 밀폐용기 판매

[아시아경제 차민영 기자] CJ ENM 오쇼핑부문이 영국 테이블웨어 브랜드 ‘포트메리온’ 도자기 밀폐용기 세트를 T커머스 채널의 ‘올리브 마켓’에서 단독 판매한다고 27일 밝혔다.

이번 포트메리온 도자기 밀폐용기 세트에는 대표 라인인 보타닉 가든 디자인이 적용됐다. 보타닉 가든은 월계수 꽃과 잎을 담아 빈티지하면서도 산뜻한 느낌을 준다. 지난 3월 출시된 최신상 제품으로 제작 난이도가 높은 사각 용기이다. 생산량이 많지 않고 시중 병행 수입 상품도 없다. CJ오쇼핑은 공식 수입사를 통해 물량을 확보해 TV 홈쇼핑에서는 단독으로 판매한다.

평상시에는 사각 볼 모양의 일반 그릇으로 사용할 수 있으며 밀폐 뚜껑이 있어 그대로 냉장고에 음식을 보관하는 용도로도 활용할 수 있다. 사이즈도 특대, 대, 중, 소 등 4가지로 다양하다. 브랜드 내 다른 그릇들보다 내열성이 좋아 오븐 요리용 쿡웨어로도 사용할 수 있다. 테두리가 두툼해서 쉽게 이가 나가지 않으며 식기세척기 사용도 가능하다. 납, 카드뮴 등 중금속 불검출 테스트도 완료했다.

포트메리온 도자기 밀폐용기 세트는 다음달 1일 오전 7시 45분 CJ오쇼핑플러스 채널에서 만나볼 수 있다. 방송에서만 정사각 용기 추가 구성 4종을 직사각 용기 본구성 5종에 더해 35만8000원에 판매한다.

김현정 CJ ENM 오쇼핑부문 생활사업팀 상품기획자(MD)는 “디자인이 아름다울 뿐만 아니라 기능성이 우수한 프리미엄 제품”이라며 “최근 코로나로 집에서 가족끼리 요리하고 식사하는 시간이 늘어난 만큼 요리와 주방 인테리어에 도움이 될 수 있는 다양한 용품을 선보일 계획”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr