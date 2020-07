위메프, 미국육류수출협회와 '미국산肉 구매·기부 캠페인'

내달 2일까지…미국산 육류 판매금 2% 상당 제품 기부

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 내달 2일까지 미국육류수출협회와 미국산 소고기, 돼지고기 행사를 진행하고 판매 금액의 2% 상당 제품을 기부한다고 27일 밝혔다.

기부품은 우수 축산 파트너사인 '꼬기어벤져스 1호점 참푸드'의 양념육 제품으로 구세군서울후생원 아동들에게 전달할 예정이다. 이를 위해 위메프는 행사 기간 다양한 미국산 육류를 판매한다. 위메프 축산 담당 상품 기획자(MD)들과 우수 축산 파트너사가 함께 만든 신제품 8종도 선보인다.

'아내를 위한 고기' 2종, '사리친구' 2종, '짜파친구' 2종, '초이스등급 샤브샤브 반반팩 세트' 2종 등이다. 특히 아내를 위한 고기 2종에는 혈액 순환에 좋은 석류, 칼슘·비타민 강화를 위한 오곡 등 여성 건강을 위한 재료가 첨가됐다.

위메프 관계자는 "신제품 8종은 꼬기어벤져스와 위메프 MD들이 협업해 기획, 개발을 진행한 만큼 품질을 보장한다"며 "이번 행사는 미국산 육류를 저렴하게 구매하는 것은 물론 기부까지 참여할 수 있는 기회"라고 말했다.

