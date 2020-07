일본 코로나19 신규 확진자 755명…닷새째 700명↑

도쿄도 239명, 엿새째 200명↑

[아시아경제 기하영 기자]일본에서 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 닷새째 700명을 넘어서며 확산세를 이어가고 있다.

26일 NHK에 따르면 이날 오후 6시 30분 NHK집계 기준 일본에서 755명의 코로나19 확진자가 새로 확인됐다. 이에 따라 일본의 코로나19 누적 확진자는 크루즈선 '다이아몬드 프린세스' 탑승자(712명)를 포함해 3만1298명으로 늘었다.

일본의 하루 코로나19 확진자는 22일 795명, 23일 981명, 24일 777명, 전날 803명으로 이날까지 닷새째 700명 이상을 기록 중이다.

수도인 도쿄도에선 이날 239명의 코로나19 확진자가 새로 나왔다. 도쿄도의 코로나19 누적 확진자는 1만1214명이다. 도쿄도의 하루 확진자는 21일 237명, 22일 238명, 23일 366명, 24일 260명, 전날 295명으로 이날까지 엿새째 200명 이상을 기록했다.

오사카 부에선 141명의 확진자가 나와 닷새째 100명 이상을 기록했다. 이 밖에 나고야시가 있는 아이치현에서 80명, 도쿄도와 인접한 가나가와현과 사이타마현에서 각각 33명의 확진자가 새로 확인됐다.

