박지원 인사청문 D-1…통합당, 학력위조·채무 '정조준'

[아시아경제 김혜민 기자] 27일로 예정된 박지원 국정원장 후보자의 인사청문회가 하루 앞으로 다가온 가운데 미래통합당이 학력위조 의혹과 채무 문제를 정조준했다.

통합당은 27일 오후 국회에서 박 후보자 청문회 자문단 및 정보위원 합동회의를 열고 박 후보자를 둘러싼 의혹을 추가로 제기했다.

국회 정보위 통합당 간사인 하태경 의원은 회의를 통해 "청와대와 더불어민주당, 박 후보자가 청문회를 대하는 태도를 보면 '짓밟고 가겠다', '신경 쓰지 않는다'는 것이 노골적으로 나타난다"며 "법까지 무시하며 자료를 안 주고, 증인도 한 명도 동의해주지 않고 거부당했다"고 비판했다.

하 의원은 박 후보자가 노골적으로 거짓 해명을 하고 있다고도 했다. 그는 학력위조 문제와 관련해 "박 후보자가 단국대를 3학기 다닌 것은 학적부나 성적증명서에도 나오는데 본인은 4학기를 다녔다고 주장하고 있다. 1965년 2월에 편입했지만 휴교로 개강하지 않았다는 것인데 휴교는 일주일만 했다는 것을 단국대 학보를 통해 확인했다"고 밝혔다.

그는 아울러 박 후보자가 단국대 편입 이후 "전공필수 과목을 단 하나도 듣지 않았다"고 주장했다. 하 의원은 "예나 지금이나 대학을 졸업하려면 최소한의 전공 필수 과목을 이수해야 한다"며 "그런데 박 후보자가 이수한 163학점 중 100학점은 교양 과목이고, 63학점은 전공선택 과목"이라고 지적했다.

그는 박 후보자가 1980년 당시 전두환 대통령을 찬양했다며 해당 영상을 자신의 페이스북에 올렸다고도 했다.

통합당은 박 후보자의 채무 논란에 대해서도 집중 공격했다. 통합당은 박 후보자가 고액후원자로부터 5000만원을 빌리고 5년 째 갚고 있지 않은데 대해 "사실상 불법 정치자금"이라고 주장하고 있다.

이날 이철규 의원은 "박 후보자는 생활자금이 부족해서 차용했다고 해명하는데 당시 재산등록 상황을 보면 예금 외 현금으로 5000만원을 가지고 있었다"며 "정상적 금융거래가 아니었다고 하는 방증"이라고 비판했다.

이 의원은 박 후보자가 김대중 정부의 청와대에서 근무할 당시 국정원 자금 수십억원을 전달받았다는 주장도 추가로 내놨다. 그는 "국민의 정부 초대 국정원장인 이종찬 전 원장이 재직시 청와대 수석이었던 박 후보자의 요청에 따라 국정원 경비를 전달했다는 말을 했다"며 "당시 기조실장이었던 이강래 전 청와대 정무수석도 같은 취지로 답한 내용이 보도됐다"고 말했다.

그는 "박 후보자는 국정원 활동비를 청와대가 가져다 쓰지 않았다고 했는데 이들이 허위로 박 후보자를 음해할 목적이 없었다면 박 후보자는 국민을 속인 것"이라며 "이 발언에 대해서도 납득할 만한 해명을 해야 한다"고 요청했다.

조태용 의원은 "박 후보자가 살아온 삶의 궤적을 조사할수록 어떤 사람인지 더 모르겠다"며 "하도 특이하고, 상식적으로 납득되지 않는 부분도 많다"고 비판했다. 김근식 자문단장도 "흠결은 솔직히 인정해야 한다"며 "지속적으로 제기되는 허위 편입과 학력 문제에 모르쇠로 일관하고 있다. 아직도 반성의 여지가 없다고 보인다"고 지적했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr