김부겸 "검언유착은 오래된 적폐…공수처가 해결해야"

[아시아경제 김혜민 기자] 더불어민주당 당대표 경선에 출마한 김부겸 전 의원은 26일 "검언유착은 오래된 적폐"라며 "당 대표가 되면 연내에 고위공직자범죄수사처(공수처)를 출범시켜 철저하게 수사할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

김 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 검찰수사심의위원회의 한동훈 검사장에 대한 수사중단과 불기소 권고 결정을 비판하며 이 같이 말했다.

김 전 의원은 "공개된 녹취록 내용을 감안하면 한 검사장 휴대폰 포렌식이 필요하지만 그 과정도 없이 수사 중단을 권고한 것"이라며 "녹취록에 따르면 한 검사장은 채널A 기자의 취재방향에 동조하거나 특정인에 대한 취재를 독려했다. 고위공직자, 더구나 검사가 해선 안 될 행동"이라고 날을 세웠다.

그는 "'검언유착'이 노무현 전 대통령을 죽음으로 몰고 갔다. 검찰은 이른바 '흘리기'와 망신주기로 무분별하게 가족까지 끌어들여 노 전 대통령을 압박했다"며 "조국 전 법무부 장관 수사 역시 시간이 지나 당시 보도 내용 상당 부분이 허위였고, 수사 대상자와 가족 망신주기였음이 밝혀졌다"고 주장했다.

김 전 의원은 "유착 의혹을 철저히 수사해야 마땅하다. 하지만 법무부의 감찰 지시마저도 검찰 내부 심의위 결과를 가지고 묵살하는데 통제받기 싫다는 것"이라며 "더 기다릴 수 없다"고 말했다. 그러면서 그는 "당 대표가 되면 수사심의위의 공정성 제고 방안 마련과 함께 법을 개정해서 연내 공수처를 출범시키겠다"며 "공수처가 검언유착을 공정하고 철저하게 수사할 수 있도록 하겠다. 이에 대해서는 추호도 타협하지 않겠다"고 공약했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr