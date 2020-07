김기현 "추미애, 국무위원인지 정치꾼인지…스스로 물러나고 참회해야"

[아시아경제 이지은 기자] 김기현 미래통합당 의원이 추미애 법무부 장관에 대해 "부끄러운 과거를 참회하는 심정으로 스스로 물러나라"고 강조했다.

김 의원은 26일 "이 정권의 법무부 장관은 왜 이리도 시끄러운지 모르겠다. 조국씨가 그러더니 지금은 추 장관이 그러고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "국무위원인지, 정치꾼인지 그들의 추태를 보고 있노라면 짜증만 늘어난다"며 "2018년 현 정권이 검찰개혁이라는 이유를 대면서 도입한 제도가 '수사심의위위'인데, 그런 수사심의위에서 자신들의 입맛에 맞지 않는 결정을 했다고 여권은 일제히 비난하며 심의위 존재이유 자체를 부정하는 '자기부정의 모순'을 또 보여주었다"고 지적했다.

김 의원은 "여권 권력자들이 입술로는 검찰개혁을 외치지만 그 시커먼 속내는 검찰을 권력의 충직한 개로 만들려는 것임을 이제는 국민 눈치조차도 보지 않고 대놓고 드러내고 있는 것"이라며 "이번 사태를 보면서 대통령이 진두지휘하며 서두르고 있는 공수처가 어떤 목적으로 추진되고 있는 것인지 삼척동자도 알만큼 너무나 명확해졌다"고 강조했다.

그는 "애초부터 이 사건은 추 장관이 벼락출세를 꿈꾸는 일부 정치검사들을 동원해 윤석열 검찰총장을 몰아내기 위해 무리하게 꿰어맞춘 공작사건"이라며 "존재하지도 않는 '검언유착'을 조작하고, 얼토당토않은 수사지휘권까지 발동한 추 장관이 참 안쓰럽다"고 지적했다.

김 의원은 "노무현 탄핵에 앞장섰던 '전과' 때문에 문빠에게 밉보인 추 장관이 자신의 정치생명을 연장하기 위해 무리수를 둔 것"이라며 "국회 대정부질문 과정에서 과도한 헐리우드 액션으로 존재감을 과시하려 했던 점 등 일련의 행보를 이해 못할 바는 아니지만 이제는 대한민국 사법체계에 씻을 수없는 치욕적 오점을 남겼다"고 비판했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr