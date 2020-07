"코로나 의심 탈북민 월북" 北 김정은, 특급경보 발령·개성 봉쇄(종합)

[아시아경제 구채은 기자] 북한이 신종 코로나바이러스감염(코로나19)으로 의심되는 탈북민이 개성을 통해 월북한 데 따른 조치로 국가비상방역체계를 ‘최대비상체제’로 전환, 개성을 봉쇄했다고 북한 관영매체들이 전했다.

26일 조선중앙통신은 “개성시에 악성비루스(코로나19)에 감염된 것으로 의심되는 월남 도주자가 3년 만에 불법적으로 분계선을 넘어 지난 19일 귀향하는 비상사건이 발생했다”고 보도했다. 이어 “불법 귀향자의 상기도 분비물과 혈액에 대한 여러 차례의 검사를 진행했다”며 “악성비루스 감염자로 의진할 수 있는 석연치 않은 결과가 나왔다”고 밝혔다. 북한 당국은 지난 5일간 의심 환자와 접촉한 모든 대상과 개성시 경유자들을 조사, 검진·격리조치한 것으로 전해졌다.

김정은 북한 국무위원장은 노동당 중앙위원회 정치국 비상확대회의를 소집해 같은 날 최대비상체제로 전환을 선언했다. 김 위원장은 “개성시에 치명적이며 파괴적인 재앙을 초래할 수 있는 위험이 조성된 것”과 관련 전날인 25일 긴급 회의를 소집했다. 관련 보고가 올라온 지난 24일 오후 개성시를 완전 봉쇄했으며 구역·지역별로 격폐시키는 ‘선제적 대책’을 취한 것으로 전해졌다. 조선중앙통신은 “해당 지역에 비상사태를 선포하고 특급경보를 발령할 데 대한 당중앙의 결심을 천명하시었다”고 설명했다.

김 위원장은 “지난 6개월간 전국적으로 각 방면에서의 강력한 방어적 방역대책들을 강구하고 모든 통로들을 격폐시켰음에도 불구하고 우리 경내에 악성비루스가 유입되었다고 볼 수 있는 위험한 사태가 발생했다”며 “모두가 비상사태에 직면한 현실을 엄중하게 받아들여야 한다”고 말했다.

한편 북한은 최근까지 북한 내 코로나19 확진자가 0명이라고 주장해왔다. 그러나 일본 산케이신문 등에서는 지난 4월10일 기준 신의주와 함흥, 청진 등 중국 국경과 가까운 지역 또는 무역항에서 코로나19 사망자와 의심환자가 발생했다고 보도했다. 북한군 출신 탈북자단체가 입수했다고 주장하는 간부 대상 보고서에 따르면 같은 날 기준 북한 내 코로나19 사망자는 267명, 격리된 사람은 4만8528명이다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr