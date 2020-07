현대차, '브릴리언트 키즈 모터쇼' 작품 공모 시작

올해 접수부터 전시까지 전 과정 '비대면'으로 진행

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차가 오는 27일부터 ‘제5회 브릴리언트 키즈 모터쇼’ 참가 작품 공모를 시작한다고 26일 밝혔다.

2016년 시작된 브릴리언트 키즈 모터쇼는 어린이들이 상상력으로 그린 자동차와 스토리를 실제 모형 차량으로 제작 및 전시해 ‘세계 최초 어린이 상상력 모터쇼’란 타이틀을 얻고 있다. 해마다 작품 공모수, 전시 방문객수 등이 증가해 현대차의 대표 성장세대 캠페인으로 자리잡았다.

올해 열리는 제5회 브릴리언트 키즈 모터쇼는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 사회적 거리두기를 반영해 작품 접수에서 심사, 전시에 이르기까지 공모전 모든 과정을 ‘비대면’ 방식으로 진행한다.

대회는 유치부, 초등부로 나눠 진행된다. 참가를 희망하는 어린이는 오는 27일부터 9월11일까지 키즈 모터쇼 홈페이지를 통해 작품을 접수하면 된다. 올해는 ‘아이들이 그리는 미래, 우리가 경험하는 미래’라는 주제로 열리며, 특히 지난해와 달리 자동차뿐만 아니라 다양한 이동수단, 즉 ‘미래의 모빌리티’까지 주제 영역을 확대했다.

출품된 작품 중 예비 심사를 통해 본선 진출작 150점을 확정한 후, 9월29일부터 10월14일까지 키즈 모터쇼 홈페이지에서 온라인 투표 및 전문가 심사를 통해 50점을 선정해 10월19일 발표할 예정이다. 선정된 작품은 증강현실(AR) 콘텐츠로 제작된다. ‘상상동화’ 콘셉트로 각색한 1~4회 대회 우수작과 함께 12월 말 키즈 모터쇼 홈페이지에서 온라인 전시된다.

현대차 관계자는 “어린이들의 미래 스마트 모빌리티에 대한 상상력과 꿈을 응원하고 실현하는 브릴리언트 키즈 모터쇼는 현대차의 대표적 성장세대 캠페인”이라며 “사회적 거리두기 속에서도 미래 모빌리티에 대한 어린이 꿈과 아이디어를 소개하고 소통하는 취지에서 온라인 공모전을 마련했다”고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr