'세계유산축전 경북', 31일 안동 하회마을서 개막 축하공연

8월 한달간 안동·경주·영주 일원서 진행

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] '2020년 세계유산축전 경북'의 개막행사가 오는 31일 오후 8시 안동 하회마을에서 성대하게 열린다.

문화재청·경상북도·안동시·경주시·영주시 주최, 한국문화재단·(재)세계유교문화재단 주관으로 진행되는 개막식에는 도산12곡, 부석사의 사계, 가무극 선묘 등 개막 축하 공연과 함께 선유줄불놀이, 낙화 퍼포먼스 등 다채로운 행사가 마련된다.

이번 세계유산축전은 이번 개막식을 시작으로 '인류의 문화가치 경북에서 꽃피다'라는 주제로 안동시, 경주시, 영주시 일원에서 8월 한 달간 이어진다. 유네스코 세계유산으로 등재된 국내 세계유산의 가치와 의미를 향유하기 위해 문화재청이 새롭게 추진하는 행사로 전통 공연, 재연행사, 체험 등 다양한 프로그램으로 구성된다.

이번 축전의 하이라이트 행사이자 세계유산을 미디어 IT기술과 결합해 미디어아트로 재해석한 세계유산전과 하이마스크 공연, 선유줄불놀이, 세젤귀 콘서트, 세계유산 버스킹 등 다양한 행사도 준비돼 있다. 도산서원에서는 서원의 하루 등 체험행사와 야간개장이 이뤄진다.

경주시에서는 미디어아트 천년유산전와 패션쇼 회소 그리고 新신라오기 등을, 영주시에서는 가무극 선묘와 창작교향곡 부석사의 사계 그리고 문방사우 특별전 등 다양한 행사를 만나볼 수 있다.

지난 7월 도산서원에서 개막식을 가진 '한국의 서원, 세계유산 축전'을 시작으로 8월에는 경북, 9월에는 제주도에서 특색 있는 세계유산축전이 계속된다.

안동시 관계자는 "이번 축전은 코로나19의 재난상황 속에 개최되는 만큼 개막식에는 3단계의 방역계획을 세웠으며 차후 진행될 행사에서도 각 프로그램에 맞는 맞춤형 방역계획을 세워 코로나19의 철저한 예방을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

