LG유플러스, U+tv서 중년층 대상 신규 채널 5개 선봬

국내 최초 신중년 고객 맞춤 예능부터 성인가요·클래식·교육까지

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스는 27일부터 중년층 고객을 대상으로 U+tv 신규 채널 5개를 선보인다고 26일 밝혔다.

인터넷TV(IPTV) 서비스인 U+tv에 새로 편성되는 5개 채널은 ▲신중년 대상 예능 채널 '더라이프(채널 39번)' ▲영화 OST 및 클래식 음악 전문채널 'C Music(188번)' ▲해외다큐멘터리 채널 'BBC 라이프스타일(198번)' ▲'독일의 EBS'라 불리는 '다빈치 러닝(235번)' ▲성인가요 채널 '아이넷라이프(154번)' 등이다. U+tv는 이번 신규 채널을 포함해 총 252개 채널을 제공한다.

더라이프는 U+tv에서 국내 최초로 선보이는 '라이프 엔터테인먼트' 채널이다. LG유플러스는 "신중년(자기 자신을 가꾸고 인생을 행복하게 살기 위해 노력하며 젊게 생활하는 40~50대)이 필요로 하는 의식주·문화·여가 등 라이프스타일 소재의 흥미로운 엔터테인먼트 프로그램들로 구성해 기존 가요, 건강, 사극 등에 국한된 중장년 채널과 차별화를 뒀다"고 설명했다.

더라이프 채널에서는 자체 제작한 프로그램을 처음 선보이는 동시에 중소 프로그램 공급자(PP), 독립제작사, 지역채널과 공동제작 프로그램도 다수 편성한다.

더라이프 채널의 자체제작 콘텐츠는 ▲신중년 심층분석 토크쇼 '더라이프쇼: 찐중년시대' ▲클래식 입문 프로그램 '영화 속 그 음악: 클래식은 왜 그래' 등이다. 더라이프쇼에서는 성공한 중년의 인생 스토리를 소개하고, 클래식은 왜 그래는 영화 속 클래식 음악을 주제로 하는 교양 예능 토크쇼다.

공동제작 콘텐츠는 ▲우리나라 특산물을 이용한 요리를 선보이는 '셰프의 팔도밥상' ▲'힐링의 아이콘' 김도향과 로드 버스킹을 떠나는 '낭만읍 고향리' ▲인기 골퍼의 골프레슨 예능 '쉘 위 골프 신중년 클라쓰' ▲'농어촌 돕기 프로젝트' 일환으로 아이돌이 전국 각지에서 일손을 돕고 볼거리·먹거리를 즐기는 '아이돌 Pick!크닉' 등이 있다.

120여개국에서 방송되고 있는 'C Music'은 전 세계 영화 OST와 클래식을 뮤직비디오로 자체 제작해 24시간 광고 없이 방영하는 음악 전문채널이다.

영국 공영방송 BBC의 인기채널 'BBC 라이프스타일(BBC Lifestyle)'은 홈·디자인, 요리, 패션·스타일 등 생활 관련 카테고리로 구성됐다. 스타셰프 '고든 램지'의 식당 개조 프로그램과 많은 나라의 콘텐츠 제작사에서 벤치마킹한 '마스터셰프' 등 유명 프로그램을 방영한다.

100여개국에서 송출되고 있는 교육 채널 '다빈치 러닝'은 예술, 창작, 건강·의학, 인문·문화, 과학 등 다양한 테마를 다룬다. 유아, 청소년뿐 아니라 어른 대상의 교육과 정보 프로그램도 있다.

'아이넷라이프' 채널은 ▲지역축제 등 지역문화 발전에 이바지하는 '가요사랑 콘서트' ▲대한민국 코미디 역사에 남을 '그 시절 코미디쇼' 등 트로트 음악과 복고풍 코미디 프로그램으로 구성된 음악·버라이어티 장르 채널이다.

정대윤 LG유플러스 홈제휴담당은 "앞으로도 다양한 고객의 라이프스타일에 맞춘 콘텐츠를 제공할 계획"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr