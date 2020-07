인천 정수처리시설 ISO 22000 도입…'수돗물 유충' 정수장 밀폐형으로 개량

부평정수장 방문한 국무총리에게 재발방지대책 보고

공촌·부평정수장 수계 노후수도관 2025년까지 교체

가정 방문해 수질상태 점검하는 '인천형 워터케어' 운영

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 '수돗물 유충' 사태가 발생한 공촌정수장을 밀폐형으로 바꾸고, 지역내 모든 정수처리시설을 식품공장 위생상태 수준으로 개선한다.

인천시는 25일 인천 부평정수장을 방문한 정세균 국무총리에게 이러한 내용이 담긴 '수돗물 유충 재발방지대책' 및 '수돗물 시민신뢰 회복 프로젝트'를 보고했다고 밝혔다.

박남춘 시장은 "현재 정수장, 배수지, 공급블록, 수용가로 이어지는 수돗물 공급경로를 지속적으로 모니터링한 결과 더 이상 유충이 발견되지 않고 있다"면서 "급수관에 남아있는 유충이 가정에서 일부 발견되고 있으나, 소화전 방류 등 필요한 조치들을 적극적으로 취하고 있어 조만간 안정화 할 것으로 예상된다"고 보고했다.

시는 수돗물 피해 재발 방지를 위해 유충이 대량 발견된 서구 공촌정수장을 오는 10월까지 밀폐형으로 바꾸는 등 고도정수처리시설을 개선할 계획이다.

앞서 공촌정수장은 오존 처리 시설 구축 등으로 완전한 밀폐하지 않고 지난해 9월 조기 가동해 날벌레가 정수장 활성탄 여과지(분말 활성탄을 활용한 정수 목적의 연못 형태 시설)에 알을 낳아 유충이 발생했을 가능성이 제기된 바 있다.

이곳 정수장 여과지동 내에서는 벌레나 나방 등 사체가 다량 발견되기도 했다.

시는 또 애플리케이션이나 전화로 신청하면 가정을 방문해 수질 상태 등을 점검하는 '인천형 워터케어'를 다음 달부터 운영하기로 했다.

'스마트폰 수질공개'와 '온라인 시민시장실'등으로 시민이 인천시장과 함께 직접 수질을 모니터링하는 체계를 10월까지 구축할 예정이다.

특히 시는 재발방지를 넘어 선진국 기준을 초과하는 과학적 물 관리 시스템이 필요하다는 전문가의 의견에 따라 근본적인 대책을 추진하고 과감한 투자를 통해 시민신뢰를 회복할 방침이다.

이를 위해 모든 정수처리시설에는 식품공장 수준의 위생 상태를 준수하는 'ISO 22000(식품경영안전시스템)'을 내년까지 도입한다. 이번에 수돗물 유충 피해가 발생한 공촌정수장과 부평정수장 수계의 노후수도관도 2025년까지 교체할 계획이다.

아울러 정부가 추진하는 그린 뉴딜과 디지털 뉴딜을 접목한 '스마트 상수도 시스템'을 2022년까지 도입키로 했다.

한편 정세균 국무총리는 이날 인천 부평정수장에서 수돗물 유충 발생 상황을 점검하고 재발 방지 대책을 신속히 마련할 것을 지시했다.

정 총리는 "수돗물은 국민 생활과 밀접한데 이런 사고를 사전에 방지하지 못한 것은 국민께 송구한 일이다"며 빠른 사태 해결과 종합 대책 마련을 주문했다.

이어 "국민이 안심할 수 있는 수돗물을 만들기 위해 중앙정부와 지방정부가 한 팀이 돼 근본적인 수돗물 생산·공급 시스템도 점검하라"고 지시했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr