아웃카운트 1개 남기고…류현진, 2년 연속 개막전 선발승 무산

[아시아경제 박희은 인턴기자] 류현진(33·토론토)이 메이저리그 개막전에 선발 등판해 5회 승리 투수 요건에 아웃카운트 단 1개를 남기고 마운드에서 내려왔다. 이에 한국인 최초 메이저리그 2년 연속 개막전 선발승 기록 달성이 무산됐다.

류현진은 25일(한국시간) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그의 트로피카나필드에서 열린 2020 메이저리그 탬파베이 레이스와의 개막전에 선발 등판했다.

그는 4⅔이닝 동안 홈런 1개 포함해 4안타를 내주고 3실점했다. 삼진은 4개를 잡았고, 사사구는 4개(볼넷 3개, 몸에 맞는 공 1개)를 내줬다. 5회 2사까지 2안타 1실점을 기록했던 류현진은 2사 후 장타를 허용했고, 마운드를 내려왔다.

6-1로 앞선 5회 초 류현진은 아웃 카운트 2개를 잡았지만, 헌터 렌프로에게 볼넷을 허용하며 아쉬운 모습을 보였다.

이어 이날 빅리그 데뷔전을 치른 쓰쓰고 요시토모에게 시속 143㎞짜리 직구를 던졌다가 좌중월 투런포를 허용했다. 류현진은 후속 호세 마르티네스에게 2루타를 내줬고, 결국 토론토 벤치는 투수 교체를 결정했다.

류현진이 5이닝을 채우지 못하고 마운드를 내려가면서 한국인 최초 메이저리그 개막전 2년 연속 선발승 기록 달성은 무산됐다.

앞서 류현진은 LA다저스 소속이던 지난해 개막전에 선발로 등판, 6이닝 1실점으로 승리를 따냈다.

한편, 토론토 지역 일간지 '토론토선'과 메이저리그 공식 사이트 MLB닷컴에 따르면 류현진은 경기 후 취재진과 화상으로 진행된 인터뷰에서 "전체적으로 힘든 경기였다"고 소감을 밝혔다.

그는 "새로운 팀과 새로운 환경에서 첫 경기다 보니 다소 긴장을 했다"며 "커맨드가 예전만큼 날카롭지 않았다"고 전했다.

