수원서 2명 추가 확진…해외 입국자·용인확진자 접촉자(상보)

[아시아경제 박희은 인턴기자] 경기 수원시에서 해외입국자 등 2명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

25일 수원시에 따르면, 팔달구 고등동에 거주하는 60대 A씨와, 팔달구 매교동에 거주하는 50대 B씨가 이날 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

수원시 109번 확진자로 분류된 A씨는 용인시 110번 확진자인 C(50대·서천동 거주)씨와 접촉해 감염된 것으로 추정된다.

A씨는 별다른 의심증상은 발현하지 않은 상태로, 24일 팔달구보건소에서 검사를 받고 이날 확진됐다.

앞서 용인시 110번 확진자는 감염경로가 명확히 파악되지 않은 서울 관악구 134번 확진자와 지난 10일 접촉한 것으로 추정된다.

수원시 110번 확진자로 분류된 B씨는 지난 23일 미국에서 입국했다. 이후 입국자 검역절차에 따라 24일 팔달구보건소 선별진료소에서 검사를 받고 25일 확진됐다.

A씨와 B씨는 경기도의료원 수원병원에 각각 격리 입원한다.

시는 역학조사 완료 후 확진자 동선을 홈페이지 등을 통해 공개할 방침이다.

