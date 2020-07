합천군, 대야문화제 취소 … "코로나19 지속 발생 감안"

죽죽 장군 추모제만 진행

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 지역확산 예방을 위해 올해 가을 예정된 '대야문화제'를 취소하기로 했다고 25일 밝혔다.

지난 24일 열린 대야문화잔치위원회 집행위원회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 지속해서 발생하고, 군민 다수가 고령자인 점 등을 고려해 행사 취소 결정을 내렸다.

대야문화잔치위원장은 "코로나19 확산 방지라는 큰 의미에서 정부의 노력에 힘을 더하고, 불특정 다수가 모이는 문화제 특성상 모든 행사를 취소하고 죽죽 장군에 대한 추모제만 진행할 예정"이라고 했다.

문준희 합천군수는 "전통문화 계승과 지역경제 활성화가 중요하긴 하지만 그보다 우선하는 것이 군민의 안전"이라며 "대야 문화제를 기다렸던 분들에게 아쉬움을 드리게 되어 안타깝지만, 내년에는 다양한 프로그램을 준비하여 더 알차고 멋지게 추진하도록 하겠다"고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr