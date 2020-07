[아시아경제 임온유 기자] 외교부는 지난 6월24일 아프리카 베냉 인근 해상에서 불상의 납치단체에 의해 피랍됐던 국민 5명이 피랍 32일째인 24일(현지시간) 나이지리아 남부지역에서 무사 석방됐다고 25일 밝혔다.

