EPL 2020-2021 시즌, 9월12일 개막

[아시아경제 임온유 기자] 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 2020-2021 시즌이 오는 9월12일(이하 현지시간) 개막한다.

프리미어리그 사무국은 24일 "2020-2021 시즌을 9월12일 개막하기로 합의했다"고 밝혔다. 다음 시즌 최종 라운드는 2021년 5월23일에 치른다.

프리미어리그 사무국은 잉글랜드축구협회(FA), 잉글랜드풋볼리그(EFL)와 모든 국내 대회 일정에 대해 계속 협의해 나갈 것이라고 덧붙였다.

프리미어리그 2019-2020 시즌은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산의 영향으로 약 3개월의 중단 기간을 거쳐 이달 26일(한국시간 27일 오전 0시) 최종전을 맞이한다.

무관중 경기로 리그를 재개한 후 빡빡한 일정을 소화하며 시즌을 완주했으나 종료가 늦어지면서 새 시즌 개막도 예년보다 한 달가량 늦어지게 됐다.

이번 시즌에는 리버풀이 우승을 확정하고 30년 만에 잉글랜드 1부 리그 정상에 올랐다.

