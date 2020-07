[아시아경제 정동훈 기자] 러시아 중앙은행이 24일(현지시간) 기준금리를 지난달에 이어 또다시 인하했다.

타스 통신 등에 따르면 중앙은행은 이날 기준금리 결정을 위한 정기이사회 후 "기준금리를 연 4.25%까지 0.25% 포인트 인하하기로 했다"고 밝혔다. 이 같은 금리는 역대 최저 수준에 해당한다.

중앙은행은 "물가 상승 억제 요소들이 인플레율에 상당한 영향을 미치고 있다"면서 다만 "(코로나19) 제한조치 완화가 경제 활동성 회복을 촉진하면서, 세계 및 러시아 경제의 회복이 점진적으로 이루어지고 있다"고 금리 인하 배경을 설명했다.

