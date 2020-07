홍준표 "이인영 색깔론 운운, 뻔뻔한 대응"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 홍준표 무소속 의원이 24일 이인영 통일부 장관 후보자의 인사청문회 답변과 관련해 "차라리 한때는 주체사상에 심취했지만 지금은 그렇지 않다라고 답변했다면 훨씬 돋보였을 것"이라고 했다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북 계정에 전날 국회 외교통일위원회에서 열린 인사청문회에서의 이 후보자 발언을 언급하며 이같이 지적했다.

그는 "통일부 장관 인사청문회의 가장 핵심적인 의제는 사상검증"이라며 "그 대상자가 친북활동의 전력이 있었다면 더욱더 그러하다"고 말했다. 이 후보자가 과거 전국대학생대표자협의회(전대협) 1기 의장을 지낸 경력을 말하는 것이다.

이어 "인사청문회에서 청문 대상자에게 주체사상을 가진 적이 있느냐, 전향을 한 적 있느냐라는 질문을 두고 색깔론 운운하는 것은 천부당만부당한 공격"이라고 지적했다.

홍 의원은 "색깔론과 본질론을 구분도 못하는 지력(知力)을 가지고 어찌 대한민국 국회의원이라고 할 수 있겠느냐"며 비판했다.

홍 의원은 또 "질문을 질문 그대로 이해하고 답변 내용은 국민들의 판단에 맡기면 될 일을 5공 시대에나 통했을 색깔론을 들이대면서 본질을 피해 가는 것은 참으로 뻔뻔한 대응이다"라고 말했다.

앞서 23일 영국 주재 북한 공사 출신인 태영호 미래통합당 의원은 이 후보자 인사청문회장에서 이 후보자에게 '북한 주체사상을 신봉하느냐'고 질문했다. 이 후보자는 온당하지 않은 질의라고 답했다.

태 의원의 질의에 대해 김영호 민주당 의원은 "대한민국 출신의 4선 국회의원, 그리고 통일부 장관 후보에게 어떻게 '주체사상을 포기하라, 전향했느냐'(라고 말하느냐)"며 "이건 국회를 모욕하는 행위"라고 꼬집었다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr